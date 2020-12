Bufale sulla lotteria degli scontrini A Destra è sempre forza evasori Il Governo accusato di violare la privacy degli italiani Ma non ci sono rischi e solo aiuti veri alle famiglie

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Alla fine è. E se per tutelare chi si arricchisce impoverendo il Paese a rimettercile, a cui viene negata un’entrata in più in tempi di profonda crisi, poco importa. L’importante è che lo spot sia ben confezionato e la bordata alpesante, con il solito amplificatore dei social. Le destre, sovranisti e non, si muovono così. Lo facevano prima e continuano a farlo ai tempi del Covid-19. Non stupisce dunque l’ennesima fake news che hanno fabbricato, indicando quello che è un aiuto aglie uno strumento per combattere il sommerso come un Grande fratello pronto a spiare i cittadini per poi perseguitarli con ...