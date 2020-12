Britney Spears festeggia il giorno del suo compleanno con il singolo a sorpresa “Swimming In The Stars” (Di giovedì 3 dicembre 2020) È uscito a sorpresa, il giorno del suo compleanno, “Swimming In The Stars” brano inedito dell’icona pop multiplatino Britney Spears! La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà contenuta nella nuova versione deluxe disponibile in vinile in edizione limitata del disco “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK). Il vinile, già in pre-order (https://BritneySpears.lnk.to/GloryDeluxe), sarà disponibile da venerdì 4 dicembre. Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. ... Leggi su domanipress (Di giovedì 3 dicembre 2020) È uscito a, ildel suoIn Thebrano inedito dell’icona pop multiplatino! La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà contenuta nella nuova versione deluxe disponibile in vinile in edizione limitata del disco “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK). Il vinile, già in pre-order (https://.lnk.to/GloryDeluxe), sarà disponibile da venerdì 4 dicembre. Vincitrice di un Grammy Awards,è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. ...

MondoTV241 : BRITNEY SPEARS: è uscito a sorpresa il brano inedito “SWIMMING IN THE STARS” #BritneySpears - Lopinionista : “Swimming In The Stars”, fuori ora la nuova canzone di Britney Spears - nicksarms13 : IN CHE SENSO VENERDÌ ESCE UNA CANZONE BRITNEY SPEARS FT BACKSTREET BOYS? - WondernetMag : È uscito a sorpresa, il giorno del suo compleanno, “Swimming In The Stars” brano inedito dell’icona pop multiplatin… - effettomusic : BRITNEY SPEARS: è uscito a sorpresa il brano “SWIMMING IN THE STARS”, contenuto nella nuova versione deluxe in vini… -