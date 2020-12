Britney Spears festeggia il giorno del suo compleanno con il singolo a sorpresa “Swimming In The Stars” (Di giovedì 3 dicembre 2020) È uscito a sorpresa, il giorno del suo compleanno, “Swimming In The Stars” brano inedito dell’icona pop multiplatino Britney Spears! La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà contenuta nella nuova versione deluxe disponibile in vinile in edizione limitata del disco “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK). Il vinile, già in pre-order (https://BritneySpears.lnk.to/GloryDeluxe), sarà disponibile da venerdì 4 dicembre. Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. ... Leggi su domanipress (Di giovedì 3 dicembre 2020) È uscito a, ildel suoIn Thebrano inedito dell’icona pop multiplatino! La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà contenuta nella nuova versione deluxe disponibile in vinile in edizione limitata del disco “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK). Il vinile, già in pre-order (https://.lnk.to/GloryDeluxe), sarà disponibile da venerdì 4 dicembre. Vincitrice di un Grammy Awards,è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. ...

jnflesch : Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the Stars - depi_depi74 : @Death35902652 @IoSonoColui @claudia_gln @paromatta @_Nad_ia @caoticadentro @CheshireCat_82 @caporix @Fa_fanculo… - trashissimo__ : @zorzi_gaia Ha più personalità Rosalinda al GF che Britney Spears nel 2007 - Rory90s : Non riesco a smettere di cantare gimme more di britney spears - xVasHappeninSel : RT @SimoJeanP: 'MATCHES' BRITNEY SPEARS ft. BACKSTREET BOYS é quello che un figlio o una figlia dei 90's si merita da 23 anni. AREVUÁÁÁÁÁ ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears contro il padre Jamie: «È pronta a riprendere il controllo della sua vita» Vanity Fair Italia Kristen Stewart dagli esordi a oggi: ripercorri l’evoluzione dell’attrice

Kristen Stewart dagli esordi a oggi: ripercorri l’evoluzione dell’attrice Ti ricordi qual è stato il primo ruolo importante di Kristen Stewart? Ancora prima di essere Bella Swan in Twilight, l'attrice ...

Due regine della musica pop vendono le loro case a cifre stellari. Di chi si tratta

Andiamo a spulciare per bene di cosa tratta questa 'svendita' di case Vip e quanta bellezza e ricchezza è racchiusa all'interno delle dimore ...

Kristen Stewart dagli esordi a oggi: ripercorri l’evoluzione dell’attrice Ti ricordi qual è stato il primo ruolo importante di Kristen Stewart? Ancora prima di essere Bella Swan in Twilight, l'attrice ...Andiamo a spulciare per bene di cosa tratta questa 'svendita' di case Vip e quanta bellezza e ricchezza è racchiusa all'interno delle dimore ...