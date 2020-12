Britney Spears canta ancora. Fuori il singolo «Swimming in the stars» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un ritorno inaspettato, atto, forse, a rassicurare la parte di fan convinta che Britney Spears versi in pessime condizioni psichiche. La popstar, per i propri trentanove anni, ha voluto pubblicare, a sorpresa, un brano inedito, scritto nel 2016 e mai reso pubblico. Swimming in the stars, incluso insieme ad altre nuove canzoni nella riedizione di Glory, disponibile in vinile a partire dal 4 dicembre, racconterebbe l’interesse di Britney Spears per l’astrologia. Ma, celati tra le parole della canzone, ci sarebbero significati ben più profondi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un ritorno inaspettato, atto, forse, a rassicurare la parte di fan convinta che Britney Spears versi in pessime condizioni psichiche. La popstar, per i propri trentanove anni, ha voluto pubblicare, a sorpresa, un brano inedito, scritto nel 2016 e mai reso pubblico. Swimming in the stars, incluso insieme ad altre nuove canzoni nella riedizione di Glory, disponibile in vinile a partire dal 4 dicembre, racconterebbe l’interesse di Britney Spears per l’astrologia. Ma, celati tra le parole della canzone, ci sarebbero significati ben più profondi.

hyojinvelvet : @DEARTAEY0NG vero, ma ci sono molti altri esempi basta pensare a kaney west qualche mese fa o a britney spears - xmartamirabelli : RT @chiarazot: the sexual tension between me and sentirmi britney spears ballando e cantando le sue canzoni come se stessi facendo un conce… - chiarazot : the sexual tension between me and sentirmi britney spears ballando e cantando le sue canzoni come se stessi facendo un concerto - RosyMerola : #BritneySpears : è uscito a sorpresa il brano inedito “SWIMMING IN THE STARS - SinergicaMentis : Britney Spears: è uscito a sorpresa il brano inedito “SWIMMING IN THE STARS -