Branzino alla griglia con salsa verde

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Preparazione: 30 minutiCalorie: 231 KCal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE:4 filetti digia? puliti (circa 600 g) 100 g di songino fresco 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 25 g di pinolisalepepequalche cubetto di ghiaccio Procedimento Preparate lae fate cuocere i filetti di, opportunamente puliti, per circa 15-20 minuti (a seconda dello spessore del filetto), spennellando la pelle con un filo di olio. Preparate la: ponete in un mixer songino, olio, sale, pepe, pinoli e qualche cubetto di ghiaccio. Tritate fino a ottenere la consistenza desiderata, piu? o meno liscia e vellutata. Accompagnate i filetti dicon laappena preparata. Tutte le ricette di Sano & Leggero ...