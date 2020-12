Boomdabash: «Non siamo solo quelli dei tormentoni, la musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà» (Di giovedì 3 dicembre 2020) La band salentina Boomdabash nota per i tormentoni estivi e per le hit che risuonano nelle radio è pronta a mettere un punto fermo nella storia musicale partendo da “Don’t worry (Best Of 2005-2020)”, una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi per celebrare i primi 15 anni di carriera. All’interno della raccolta sono presenti ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi. Non trascurabili i due brani come “Danger” e “She’s mine”, i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico. Una vera e propria playlist dal ... Leggi su domanipress (Di giovedì 3 dicembre 2020) La band salentinanota per iestivi e per le hit che risuonano nelle radio è pronta a mettere un punto fermo nella storiale partendo da “Don’t worry (Best Of 2005-2020)”, una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi per celebrare i primi 15 anni di carriera. All’interno della raccolta sono presenti ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi. Non trascurabili i due brani come “Danger” e “She’s mine”, i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico. Una vera e propria playlist dal ...

