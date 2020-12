Bombay Rose | il capolavoro animato indiano dal 4 dicembre su Netflix

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 4 dicembre 2020), dal 4sbarca suil piccolo gioiello, diretto da Gitanjali Rao. Trama e trailer Presentato in anteprima mondiale alla Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 – primo filmnella storia – dal 42020 sulla piattaforma streamingsarà disponibile il film d’animazione. Scritto, montato, progettato e diretto da Gitanjali Rao – nota per i corti animati del 2006 e del 2014 Printed Rainbow e TrueLoveStory – la pellicola è stata realizzata dipingendo digitalmente fotogramma per fotogramma in 2d, richiedendo 18 mesi di lavoro e ben 60 artisti ...