Bollettino Coronavirus del 3 Dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) In data 3 Dicembre l'incremento nazionale dei casi è +1,41% (ieri +1,27%) con 1.664.829. contagiati totali, 846.809 dimissioni/guarigioni (+23.474) e 58.038 deceduti (+993); 759.982 infezioni in corso (-1.248). Elaborati 226.729 tamponi totali (ieri 207.143). I dati nazionali sui nuovi casi testati (ieri 95.599) e sul rapporto positivi/nuovi casi testati non è attendibile per un errore di caricamento del dato della Regione Campania; 23.225 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,24% (ieri 9,99% – target 2%). Ricoverati con sintomi -682 (31.772); terapie intensive -19 (3.597) con 217 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.751; Veneto 3.581; Campania 2.295; Piemonte 2.230; Emilia Romagna 1.776; Lazio 1.769; Puglia 1.602. In Lombardia curva +0,90% (ieri +0,83%) con 36.271 tamponi totali (ieri 36.077) e 11.569 nuovi casi

