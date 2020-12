BMW Formula E, la season 7 sarà l’ultima stagione (Di giovedì 3 dicembre 2020) La BMW lascerà la Formula E alla fine della season 7. La stagione 2020-2021 vedrà per l’ultima volta il team tedesco che ha collaborato sin dal 2014 con Andretti Autosport, e che da tre anni utilizzava la denominazione BMW i Andretti Motorsport. Un altro addio di un marchio importante, dopo quello di Audi. BMW saluta la Formula E dopo sette anni La Formula E, il primo campionato elettrico riconosciuto come mondiale dalla FIA, ha visto tanti cambiamenti, nuovi arrivi a alcuni addii, e l’anno prossimo dovrà fare a meno di un altro marchio importante. Dopo ben sette anni nel campionato open wheel elettrico, BMW lascia la serie per dedicarsi completamente alla produzione di auto stradali elettriche. Il team aveva partecipato sin dalla prima stagione, ma nelle prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) La BMW lascerà laE alla fine della7. La2020-2021 vedrà pervolta il team tedesco che ha collaborato sin dal 2014 con Andretti Autosport, e che da tre anni utilizzava la denominazione BMW i Andretti Motorsport. Un altro addio di un marchio importante, dopo quello di Audi. BMW saluta laE dopo sette anni LaE, il primo campionato elettrico riconosciuto come mondiale dalla FIA, ha visto tanti cambiamenti, nuovi arrivi a alcuni addii, e l’anno prossimo dovrà fare a meno di un altro marchio importante. Dopo ben sette anni nel campionato open wheel elettrico, BMW lascia la serie per dedicarsi completamente alla produzione di auto stradali elettriche. Il team aveva partecipato sin dalla prima, ma nelle prime ...

AutomotiveRPW : [INFO]BMW follows Audi to the Formula E exit - motorboxcom : #FormulaE Dopo Audi, anche #BMW lascia la serie elettrica a fine 2021 - F1Daviderusso : Seguo la #FormulaE da anni e questo doppio addio mi ha sorpreso. #Audi e #BMW hanno altri progetti, ma nuovi marchi… - LiveGPit : #FormulaE Analisi: Audi e BMW fuori, un campanello d’allarme? Di @IamLucaColombo - infoitsport : Duro colpo per la Formula E: a fine 2021 lascia anche la BMW -