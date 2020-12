Bilancio Ue e recovery plan, il piano B contro il veto polacco-ungherese (Di giovedì 3 dicembre 2020) C'è un "piano B" pronto a essere attuato in alternativa al progetto originario del "Next Generation EU", il recovery plan post pandemico europeo da 750 miliardi di euro, se dovesse permanere l'attuale veto polacco-ungherese al Bilancio comunitario 2021-2027 (Quadro finanziario pluriennale, Qfp) e alla decisione sul nuovo tetto delle risorse proprie del Bilancio stesso. Ed è un piano che potrebbe cominciare a essere attivato già alla fine della settimana prossima, se il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre non sarà riuscito a sbloccare la situazione. Lo hanno spiegato ieri fonti comunitarie qualificate a Bruxelles. In sostanza, il piano B si compone di due diversi aspetti: da una parte, un Bilancio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) C'è un "B" pronto a essere attuato in alternativa al progetto originario del "Next Generation EU", ilpost pandemico europeo da 750 miliardi di euro, se dovesse permanere l'attualealcomunitario 2021-2027 (Quadro finanziario pluriennale, Qfp) e alla decisione sul nuovo tetto delle risorse proprie delstesso. Ed è unche potrebbe cominciare a essere attivato già alla fine della settimana prossima, se il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre non sarà riuscito a sbloccare la situazione. Lo hanno spiegato ieri fonti comunitarie qualificate a Bruxelles. In sostanza, ilB si compone di due diversi aspetti: da una parte, un...

