Biathlon, Lukas Hofer: “Sono soddisfatto della mia prestazione. Siamo tutti vicini e nell’inseguimento ci potrebbero essere sorprese” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Norvegia dominante in questo avvio di stagione nella Coppa del Mondo di Biathlon maschile. Terzo successo in altrettante gara per la truppa “Norge”. Dopo Sturla Laegreid e Johannes Boe, è toccato a Tarjei Boe imporsi nella sprint sempre sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia). Lo scandinavo ha preceduto in questa prova l’ottimo tedesco Arnd Peiffer di 13?9 e il fratellino Johannes, detentore della Coppa del Mondo, di 29?4. Buona la prestazione di Lukas Hofer. L’atleta altoatesino non è stato perfetto al poligono (due errori), ma ha fatto vedere una buona velocità sugli sci stretti, giungendo 14° a 1’01?7 dal vincitore. Un ritardo che può consentirgli di essere in ballo per posizioni nobili in vista dell’inseguimento di sabato 5 dicembre: “Sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Norvegia dominante in questo avvio di stagione nella Coppa del Mondo dimaschile. Terzo successo in altrettante gara per la truppa “Norge”. Dopo Sturla Laegreid e Johannes Boe, è toccato a Tarjei Boe imporsi nella sprint sempre sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia). Lo scandinavo ha preceduto in questa prova l’ottimo tedesco Arnd Peiffer di 13?9 e il fratellino Johannes, detentoreCoppa del Mondo, di 29?4. Buona ladi. L’atleta altoatesino non è stato perfetto al poligono (due errori), ma ha fatto vedere una buona velocità sugli sci stretti, giungendo 14° a 1’01?7 dal vincitore. Un ritardo che può consentirgli diin ballo per posizioni nobili in vista dell’inseguimento di sabato 5 dicembre:...

