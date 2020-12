Benzinai, 3 giorni di sciopero pure in autostrada: “Siamo allo stremo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) . E ancora: “il governo non ci ascolta” I gestori dei distributori di benzina annunciano lo sciopero dalla sera di lunedì 14 dicembre alla mattina di giovedì 17, pure nelle autostrade. “La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo ad L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) . E ancora: “il governo non ci ascolta” I gestori dei distributori di benzina annunciano lodalla sera di lunedì 14 dicembre alla mattina di giovedì 17,nelle autostrade. “La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo ad L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

