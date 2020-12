Benevento, Montipò: «Sogno la Nazionale. E la parata su Dybala…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lorenzo Montipò ha parlato dei suoi obiettivi, ma anche della su parata su Dybala lo scorso sabato Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno ha parlato dei suoi obiettivi ma anche della super parata su Dybala nella partita di sabato scorso contro la Juventus. DYBALA – «Ho reagito al controtempo lasciando andare il piede d’appoggio e allungandomi, riuscendo a deviare il pallone». OBIETTIVI – «In primis la salvezza con il Benevento, poi sarebbe una gioia straordinaria vestire la maglia della Nazionale». RAPPORTO CON INZAGHI – «Straordinario. Io sono anche milanista e l’ho seguito e apprezzato anche da tifoso. L’ultimo gol che ha fatto è stato al mio procuratore Fontana. C’è stima reciproca, lui come noi esige il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lorenzoha parlato dei suoi obiettivi, ma anche della susu Dybala lo scorso sabato Lorenzo, portiere del, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno ha parlato dei suoi obiettivi ma anche della supersu Dybala nella partita di sabato scorso contro la Juventus. DYBALA – «Ho reagito al controtempo lasciando andare il piede d’appoggio e allungandomi, riuscendo a deviare il pallone». OBIETTIVI – «In primis la salvezza con il, poi sarebbe una gioia straordinaria vestire la maglia della». RAPPORTO CON INZAGHI – «Straordinario. Io sono anche milanista e l’ho seguito e apprezzato anche da tifoso. L’ultimo gol che ha fatto è stato al mio procuratore Fontana. C’è stima reciproca, lui come noi esige il ...

