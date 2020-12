Benevento, Letizia: “La Juventus non ha portato Cristiano Ronaldo perché ci ha sottovalutati” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “La Juventus non ha portato Cristiano Ronaldo a Benevento perché ci ha sottovalutato”. Così il difensore del Benevento, Gaetano Letizia ha parlato ai microfoni di Sportitalia in merito alla partita contro i bianconeri pareggiata proprio con un suo gol. “Credeva magari di trovare una piccola squadra – ha spiegato – A me i bianconeri non hanno fatto paura come in passato”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Lanon haci ha sottovalutato”. Così il difensore del, Gaetanoha parlato ai microfoni di Sportitalia in merito alla partita contro i bianconeri pareggiata proprio con un suo gol. “Credeva magari di trovare una piccola squadra – ha spiegato – A me i bianconeri non hanno fatto paura come in passato”. SportFace.

