Bekaert: Regione annuncia, presto tavolo nazionale per futuro lavoratori

La Regione è in contatto con il Governo, e segnatamente con il Mise, per cercare una soluzione alla vertenza che riguarda i 170 operai della Bekaert

FIRENZE – La Regione è in contatto con il Governo, e segnatamente con il Mise, per cercare una soluzione alla vertenza che riguarda i 170 operai della Bekaert. Ad annunciarlo è il consigliere per il l ...

Bekaert: "Presto un tavolo nazionale"

Lo ha annunciato il consigliere per il lavoro della Regione Toscana, Valerio Fabiani, che per conto del governatore Eugenio Giani segue il caso dei lavoratori della fabbrica di Figline Valdarno dismes ...

