Bebe Vio multata per aver violato il Dpcm, era al bar dopo il coprifuoco. La replica: «Non ho ucciso nessuno» (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpica Bebe Vio è stata multata lo scorso 29 novembre per essersi fermata, in compagnia di alcuni amici, all’interno di un locale a Mogliano Veneto (Treviso) oltre le 18. Lo raccontano i quotidiani veneti del gruppo Gedi. In base al Dpcm in vigore con le misure anti-Coronavirus, la sportiva avrebbe violato l’orario del coprifuoco di bar e ristoranti. Per questi esercizi commerciali a partire dalle 18 sono consentite solo asporto e consegne a domicilio. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri sarebbero arrivati nel locale intorno alle 20 trovando la schermitrice insieme ad altri amici ancora all’interno del locale. I militari sarebbero stati avvertiti da alcuni residenti. Per Bebe Vio e per tutti gli altri presenti è scattata un’ammenda ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpicaVio è statalo scorso 29 novembre per essersi fermata, in compagnia di alcuni amici, all’interno di un locale a Mogliano Veneto (Treviso) oltre le 18. Lo raccontano i quotidiani veneti del gruppo Gedi. In base alin vigore con le misure anti-Coronavirus, la sportiva avrebbel’orario deldi bar e ristoranti. Per questi esercizi commerciali a partire dalle 18 sono consentite solo asporto e consegne a domicilio. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri sarebbero arrivati nel locale intorno alle 20 trovando la schermitrice insieme ad altri amici ancora all’interno del locale. I militari sarebbero stati avvertiti da alcuni residenti. PerVio e per tutti gli altri presenti è scattata un’ammenda ...

