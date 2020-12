Bebe Vio con gli amici in un locale oltre il coprifuoco: multata per 400 euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpica Bebe Vio sarebbe stata multata per essersi fermata con alcuni amici all’interno di un locale, ancora aperto dopo il “coprifuoco” delle ore 18.00. L’episodio, riportato dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto (Treviso), dove vive la sua famiglia. I carabinieri, avvertiti da alcuni residenti, hanno effettuato un controllo nel locale intorno alle ore 20.00, e hanno trovato la schermitrice mentre era con alcuni amici nel locale, che a quell’ora avrebbe potuto solo effettuare servizio d’asporto a domicilio. È così scattata un’ammenda di 400 euro, che è stata pagata. Il locale dovrebbe invece ricevere l’ordine di chiusura per cinque ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpicaVio sarebbe stataper essersi fermata con alcuniall’interno di un, ancora aperto dopo il “” delle ore 18.00. L’episodio, riportato dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto (Treviso), dove vive la sua famiglia. I carabinieri, avvertiti da alcuni residenti, hanno effettuato un controllo nelintorno alle ore 20.00, e hanno trovato la schermitrice mentre era con alcuninel, che a quell’ora avrebbe potuto solo effettuare servizio d’asporto a domicilio. È così scattata un’ammenda di 400, che è stata pagata. Ildovrebbe invece ricevere l’ordine di chiusura per cinque ...

SkyTG24 : Covid, multa per Bebe Vio, in un locale con gli amici oltre il coprifuoco - memboditempesta : Poi in TV fanno le retoriche,per come comportarci..A..NOI. - FedeleAmico : RT @HuffPostItalia: Bebe Vio con gli amici in un locale oltre il coprifuoco: multata per 400 euro - Tony94681738 : @Libero_official Da bebe vio a beve vino è un attimo - pbrex668 : RT @HuffPostItalia: Bebe Vio con gli amici in un locale oltre il coprifuoco: multata per 400 euro -