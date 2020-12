BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 4 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 3 dicembre 2020)di: C’è preoccupazione per Katie, visto che via via tutti i suoi familiari stanno risultando incompatibili come donatori. In attesa, lei dovrà restare in dialisi in ospedale. Leggi anche:USA: STEFFY, LIAM e FINN. Perché arriva la ginecologa? Brooke è preoccupata anche che Thomas possa pretendere da un momento all’altro il suo posto nella vita di Douglas. Ciò che fanno Ridge e Taylor non può essere abbastanza per il ragazzo. Intanto Thomas vede Douglas di nascosto e non nasconde il risentimento per come il figlio l’abbia tradito. Flo è preoccupata per Katie e per come Wyatt si stia allontanando. Shauna, intanto, è presa dalla sua cotta per Ridge. Foto tratta ...