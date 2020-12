Beautiful anticipazioni puntata 7 dicembre 2020 | la menzogna di Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladi lunedì 7diparte subito con delle preoccupazioni, soprattutto per Flo. Quest’ultima è davvero avvilita per la notizia di Katie e per la proposta di matrimonio che ha fatto Wyatt a Sally. Nel frattempo Brooke e Ridge hanno un duro scontro e la Logan pronuncia una frase forte su. Il giovane Forrester, invece, parla con il padre ma durante la discussione lui cerca di coprire la sua verità. mentendo. Infine lo mette in guardia da Brooke.lunedì 7: Flo combattuta tra Wyatt e le condizioni di Katie Ladidi lunedì 7ha inizio con Flo che, mentre rincasa, appare ...