Beautiful anticipazioni: Katie attende un rene nuovo salva vita

La notizia del peggioramento di Kate è arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno, non ci si aspettava infatti che la donna potesse essere così grave. E nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 dicembre 2020, vedremo come la famiglia Logan cercherà di reagire a questa notizia. Bill è preoccupatissimo e ovviamente si cerca di capire quelle che sono le prossime mosse da fare. Katie ha bisogno di un rene nuovo per sopravvivere, chi potrebbe essere il donatore? Nel frattempo Wyatt difende la sua decisione di sposare Sally ma sua madre proprio non l'accetta e torna a puntare tutto su Flo, nonostante sappia bene che la ragazza ha commesso degli errori gravissimi. Katie intanto si è svegliata e viene a sapere quello che le sta succedendo: serve un rene, ma chi sarà il ...

