Bayer Leverkusen da record | 17 reti nella fase a gironi di Europa League

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilcon i tre gol rifilati al Nizza ha ritoccato undella storia del club, sono ben 17 lesegnate dai tedeschi in questadell’. La “squadra delle aspirine” non ne aveva mai fatti così tanti, e manca ancora la sesta giornata in cui potrebbe incrementare il bottino. 17 – @04fussball stellt einen neuen Vereinsrekord von 17 Toren in einerGruppenphase auf. Geschichte. #OGCBN04 #UEL pic.twitter.com/aUSwd2UqpY — OptaFranz (@OptaFranz) December 3, 2020 Foto:Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.