Battaglie legali di Trump: a che punto sono (Di giovedì 3 dicembre 2020) Donald Trump non accetta l’esito delle elezioni americane e così ha deciso di intraprendere una serie di Battaglie legali in sei Stati chiave. Tuttavia i ricorsi presentati fino ad ora sono stati respinti dai tribunali e molti repubblicani stanno abbandonando Trump nella sua battaglia. Inoltre anche il procuratore generale William Barr, fedelissimo del Presidente, ha Leggi su periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Donaldnon accetta l’esito delle elezioni americane e così ha deciso di intraprendere una serie diin sei Stati chiave. Tuttavia i ricorsi presentati fino ad orastati respinti dai tribunali e molti repubblicani stanno abbandonandonella sua battaglia. Inoltre anche il procuratore generale William Barr, fedelissimo del Presidente, ha

periodicodaily : Battaglie legali di Trump: a che punto sono - MoliPietro : Battaglie legali di Trump: a che punto sono - LaStampa : Le battaglie legali per il patrimonio del «Pibe de oro» e la questione dei diritti d’immagine ceduti al suo avvocat… - NosapaiD : È una frode elettorale enorme ai danni dei sostenitori di Trump. La campagna di raccolta fondi per battaglie legali… - rudy_matrix : RT @FedericoRampini: Trump è di nuovo in campagna elettorale: ha già raccolto 170 milioni! Ufficialmente quei fondi dovevano pagare le batt… -