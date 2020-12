Bassetti | «Vaccinerei subito anche chi è guarito dal Covid L’Ue è troppa lenta | gli Usa corrono | noi passeggiamo» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 dicembre 2020) «C’è chi dice che gli anticorpi durino fino a cinque mesi, altri sostengono che abbiano una durata inferiore. Per questo motivo, per non correre rischi, sarebbe bene vaccinare tutti,quelli che illo hanno già preso. Dopo tre mesi dal virus, infatti, questi pazienti potrebbero non avere un numero di anticorpi adeguati». A parlare a Open è Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive al San Martino di Genova, secondo cui la vaccinazione dovrebbe essere estesa a tutti e il prima possibile. Ma c’è qualcosa che non va. «ha un’organizzazione lentissima per i vaccini» «Priorità assoluta a medici, forze dell’ordine, persone anziani e fragili. A seguire i ragazzi che frequentano le scuole, i cittadini che non hanno mai contratto ile infine quelli che lo hanno già ...