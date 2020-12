Basket, EuroCup: Venezia ko con il Bourg, (quasi) addio ai sogni di gloria (Di giovedì 3 dicembre 2020) Perde la Umana Reyer Venezia nel recupero della terza giornata di EuroCup contro il Bourg de Bresse e, virtualmente, dice addio ai sogni playoff. Un ko figlio di un match in cui i veneti sono stati sempre obbligati a rincorrere. Un ko che significa per Venezia uno score di 2 vinte e 5 perse a tre giornate dal termine, con la zona playoff lontanissima. Parte meglio Venezia, che nei primi minuti guida quasi sempre il match, arrivando anche sul 9-5, grazie ai punti di Fotu e Casarin. Risponde il Bourg en Bresse con i canestri di Andjusic, con gli ospiti che piazzano un parziale di 19-6 e vanno sul +9. Prova a reagire Venezia con Chappell e Daye e il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti 29-23. Il secondo quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Perde la Umana Reyernel recupero della terza giornata dicontro ilde Bresse e, virtualmente, diceaiplayoff. Un ko figlio di un match in cui i veneti sono stati sempre obbligati a rincorrere. Un ko che significa peruno score di 2 vinte e 5 perse a tre giornate dal termine, con la zona playoff lontanissima. Parte meglio, che nei primi minuti guidasempre il match, arrivando anche sul 9-5, grazie ai punti di Fotu e Casarin. Risponde ilen Bresse con i canestri di Andjusic, con gli ospiti che piazzano un parziale di 19-6 e vanno sul +9. Prova a reagirecon Chappell e Daye e il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti 29-23. Il secondo quarto ...

