Barack Obama pronto a fare il vaccino anti-Covid 19. E anche Bush e Clinton

(Di giovedì 3 dicembre 2020)a farsi vaccinare contro il coronavirus. E lo farà pubblicamente, in televisione. Stessa decisione presa da George W.e Bill: i tre presidenti Usa più recenti si offrono volontari a farsi vaccinare appena la Food and Drug Administration degli Stati Uniti avrà autorizzato l’uso di un(Photo by Cheriss May/NurPhoto)e ilin tv: «La gente capirà che mi fido della scienza» «Se Anthony Fauci, che conosco e di cui mi fido ciecamente, dirà che questoè sicuro e può renderti immune dal contrarre il coronavirus, lo farò assolutamente» ha detto...

