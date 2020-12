Bandai Namco e lo studio di Wallace & Gromit di nuovo insieme per lavorare a una nuova IP (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo studio di Wallace & Gromit, Aardman, e il publisher Bandai Namco stanno lavorando di nuovo insieme. A seguito della loro partnership per 11-11: Memories Retold, le società hanno ora annunciato che creeranno insieme una nuova IP. Questo nuovo progetto coprirà "più media", secondo un comunicato stampa di Aardman. La società ha dichiarato che si metterà in contatto con i "partner" nel 2021 per discutere del progetto, sebbene il comunicato stampa non abbia menzionato alcuna società per quanto riguarda chi potrebbe lavorare al progetto. Quello che hanno detto è che il "talento di Aardman nel creare personaggi e mondi" sarà impiegato nello sviluppo del progetto, mentre ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lodi, Aardman, e il publisherstanno lavorando di. A seguito della loro partnership per 11-11: Memories Retold, le società hanno ora annunciato che creerannounaIP. Questoprogetto coprirà "più media", secondo un comunicato stampa di Aardman. La società ha dichiarato che si metterà in contatto con i "partner" nel 2021 per discutere del progetto, sebbene il comunicato stampa non abbia menzionato alcuna società per quanto riguarda chi potrebbeal progetto. Quello che hanno detto è che il "talento di Aardman nel creare personaggi e mondi" sarà impiegato nello sviluppo del progetto, mentre ...

Lo studio di Wallace & Gromit, Aardman, e il publisher Bandai Namco stanno lavorando di nuovo insieme. A seguito della loro partnership per 11-11: Memories Retold, le società hanno ora annunciato che ...

Bandai Namco e Aardman Animations hanno da poco reso pubblico un accordo in base al quale collaboreranno in futuro alla produzione di nuove IP.

