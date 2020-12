Ballando, Gilles Rocca: «Senza quel contratto sarebbe stata dura, ho fatturato solo 150 euro» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo una finale non priva di polemiche Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le stelle insieme a Lucrezia Lando, è tornato a parlare dell’importanza della trasmissione in un periodo particolarmente duro per le maestranze dello spettacolo. Attore e regista ma soprattutto fonico, ruolo che gli ha dato popolarità sul palco del Festival di Sanremo, Gilles si è concesso per un’intervista al settimanale Diva e Donna in cui si è aperto alle difficoltà attraversate dalla ditta di famiglia. Leggi anche >> Chi è Gilles Rocca: età, altezza, tatuaggi, Ballando con le Stelle, celebrità Gilles Rocca, “Ballando” una boccata d’aria: momento difficile per l’attività di famiglia Specializzata in strumenti musicali e presente da ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo una finale non priva di polemiche, vincitore dicon le stelle insieme a Lucrezia Lando, è tornato a parlare dell’importanza della trasmissione in un periodo particolarmente duro per le maestranze dello spettacolo. Attore e regista ma soprattutto fonico, ruolo che gli ha dato popolarità sul palco del Festival di Sanremo,si è concesso per un’intervista al settimanale Diva e Donna in cui si è aperto alle difficoltà attraversate dalla ditta di famiglia. Leggi anche >> Chi è: età, altezza, tatuaggi,con le Stelle, celebrità, “” una boccata d’aria: momento difficile per l’attività di famiglia Specializzata in strumenti musicali e presente da ...

