Baci, abbracci, feste e cenoni quest'anno saranno probabilmente impossibili (Di giovedì 3 dicembre 2020) quest'anno le feste più amate dagli Italiani saranno impossibili da svolgere come si è soliti farlo. Non ci saranno Baci o abbracci, ne veglioni o feste con parenti e amici. Ma anzi dobbiamo prepararci alla prospettiva di un natale più sobrio e di veglioni solo su Zoom o Meet. In queste ultime ore il governo, tra le mura di palazzo Chigi, si appresta a varare un nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 4 dicembre, nel quale saranno contenute tutte le regole che dovremo seguire durante le festività. Si prevede, insieme al divieto di spostamento tra le regioni dal 21 dicembre al 7 gennaio, una chiusura dei comuni il 25 e 26 di dicembre, per evitare cospicui spostamenti o assembramenti. Anche il recarsi nelle seconde case sarà ...

In queste ultime ore il governo si appresta a varare un nuovo Dpcm che conterrà le regole da seguire durante le festività.

