AZ-Napoli, Mertens: “Dobbiamo capire che siamo forti” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sono contento per il gol ma bisogna lavorare perché se segniamo il 2-0 la partita cambia. Il mister si arrabbia perché anche oggi ci sono state le occasioni, noi lo ascoltiamo e lavoriamo bene. Se guardiamo la partita con la Juve, con un punto siamo secondi. In Europa League siamo primi in un girone difficile, dobbiamo capire che siamo forti e dobbiamo voler vincere tutte le partite”. Così Dries Mertens dopo il pareggio del Napoli ottenuto in Olanda contro l’AZ Alkmaar. “Noi oggi come la squadra di Sarri? Difficile dirlo, stiamo ancora cercando un po’ come giocare e di cambiare modulo – prosegue il centravanti partenopeo ai microfoni di Sky Sport – Ci sono giocatori nuovi, peccato che Osimhen si sia fatto male: quando mancano giocatori del genere non puoi lavorare su schemi per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sono contento per il gol ma bisogna lavorare perché se segniamo il 2-0 la partita cambia. Il mister si arrabbia perché anche oggi ci sono state le occasioni, noi lo ascoltiamo e lavoriamo bene. Se guardiamo la partita con la Juve, con un puntosecondi. In Europa Leagueprimi in un girone difficile, dobbiamocheforti e dobbiamo voler vincere tutte le partite”. Così Driesdopo il pareggio delottenuto in Olanda contro l’AZ Alkmaar. “Noi oggi come la squadra di Sarri? Difficile dirlo, stiamo ancora cercando un po’ come giocare e di cambiare modulo – prosegue il centravanti partenopeo ai microfoni di Sky Sport – Ci sono giocatori nuovi, peccato che Osimhen si sia fatto male: quando mancano giocatori del genere non puoi lavorare su schemi per il ...

