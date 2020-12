AZ-Napoli | le probabili formazioni | Osimhen ancora fuori | Gattuso punta su Petagna

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera, alle ore 21, ilscenderà in campo contro l’AZ in trasferta. Sarà possibile seguire la partita su SKY, con gli azzurri cheno al risultato pieno per festeggiare la qualificazione con un turno d’anticipo. Rinoanche per questa partita non avrà a disposizione l’acquisto più costoso della storia della SSC: L'articolo