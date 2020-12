AZ-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso rilancia Ghoulam (Di giovedì 3 dicembre 2020) Faouzi Ghoulam ritrova una maglia da titolare questa sera in Europa League contro l’AZ. Ecco le probabili formazioni Il Napoli questa sera affronta in trasferta l’AZ nella quinta giornata della fase a gironi dell‘Europa League. Turnover limitato per Gennaro Gattuso che in difesa rilancia Ghoulam mentre in attacco c’è un turno di riposo per Lozano con Zielinski e Politano a completare il reparto con Insigne e Mertens. AZ (4-3-3): Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu Napoli (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Faouziritrova una maglia da titolare questa sera in Europa League contro l’AZ. Ecco leIlquesta sera affronta in trasferta l’AZ nella quinta giornata della fase a gironi dell‘Europa League. Turnover limitato per Gennaroche in difesamentre in attacco c’è un turno di riposo per Lozano con Zielinski e Politano a completare il reparto con Insigne e Mertens. AZ (4-3-3): Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu(4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly,; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne Leggi su Calcionews24.com

