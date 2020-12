Az-Napoli: Compagnoni “chiama” il Var al gol di Mertens, ma in Europa League non c’è (Di giovedì 3 dicembre 2020) Divertente gaffe di Maurizio Compagnoni nel corso di Az Alkmaar-Napoli. Il telecronista della partita per Sky Sport, infatti, ha invocato un controllo Var per il gol di Dries Mertens, che era scattato sul filo del fuorigioco. La rete è valida, ma il commentatore marchigiano deve chiedere scusa ai telespettatori, visto che in Europa League, a differenza della Champions, non è attivo il Var. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Divertente gaffe di Maurizionel corso di Az Alkmaar-. Il telecronista della partita per Sky Sport, infatti, ha invocato un controllo Var per il gol di Dries, che era scattato sul filo del fuorigioco. La rete è valida, ma il commentatore marchigiano deve chiedere scusa ai telespettatori, visto che in, a differenza della Champions, non è attivo il Var. SportFace.

sportface2016 : #AZNapoli, gaffe durante la telecronaca su Sky: citato il #Var, ma in #EuropaLeague non c'è - titty_napoli : RT @17su24: a sky sono talmente abituati a chiamare il #VAR contro il #napoli che Compagnoni si inventa il check anche quando non c’è #AZN… - 17su24 : a sky sono talmente abituati a chiamare il #VAR contro il #napoli che Compagnoni si inventa il check anche quando non c’è #AZNapoli - MichePox : @sudistadoc @SkySport davvero. compagnoni non tifa nè roma, nè lazio, nè napoli - sscalcionapoli1 : Compagnoni: 'Il Napoli ha tutto per fare 85 punti in classifica e aggiudicarsi lo scudetto' #ForzaNapoliSempre -

