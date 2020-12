(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono state rese note ledi Azper la gara di Europa League. Queste le scelte dei due allenatori: AZ(4-3-3): Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmonson, Aboukhlal. All: Slot.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All: Gattuso. Foto: twitter uff AZL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsalute : In Olanda per i Sedicesimi - Az Alkmaar Napoli probabili formazioni - clikservernet : AZ Alkmaar-Napoli, le formazioni ufficiali - zazoomblog : Le formazioni ufficiali di Az Alkmaar - Napoli - #formazioni #ufficiali #Alkmaar #Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, AZ Alkmaar-Napoli: live report, statistiche, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, AZ Alkmaar-Napoli: live report, statistiche, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Alkmaar Napoli

Gattuso sceglie un Napoli a due facce per la gara in Olanda che può valere il passaggio al turno successivo di Europa League. La squadra azzurra battendo l’Az Alkmaar, già stasera otterrebbe la ...Venerdì alle ore 20:30 all’Olympiastadion di Berlino andrà in scena il derby tutto da vivere tra Hertha Berlino e Union Berlino. Una sfida dal sapore poetico per ciò che rappresenta: una rivalità spor ...