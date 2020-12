AZ Alkmaar-Napoli (Europa League, 3 dicembre ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Mertens e Politano accanto a Insigne (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giorno dell’addio a Maradona il Napoli ha onorato il proprio numero dieci battendo senza particolari problemi il Rijeka e approfittando del pareggio tra AZ Alkmaar e Real Sociedad si è anche preso il primo posto nel gruppo F dell’Europa League. Gli azzurri hanno 9 punti, olandesi e spagnoli 7 e una vittoria darebbe la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giorno dell’addio a Maradona ilha onorato il proprio numero dieci battendo senza particolari problemi il Rijeka e approfittando del pareggio tra AZe Real Sociedad si è anche preso il primo posto nel gruppo F dell’. Gli azzurri hanno 9 punti, olandesi e spagnoli 7 e una vittoria darebbe la InfoBetting: Scommesse Sportive e

IavaroneToni : Az Alkmaar-Napoli: Ghoulam dal primo minuto, Mertens e non Petagna al centro dell'attacco - SkySport : AZ Alkmaar-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AZAlkmaarNapoli Fischio d'inizio alle… - lnufscn : RT @UEFAcom_it: La formazione del Napoli ?? SEGUI AZ Alkmaar-Napoli con il nostro LIVE ?? - infobetting : AZ Alkmaar-Napoli (Europa League, 3 dicembre ore 21:00): formazioni ufficiali, - DiMarzio : Le scelte ufficiali per l'incontro di #UEL #AZNapoli -