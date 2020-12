Az Alkmaar-Napoli 1-1 | qualificazione rimandata

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020), 3 dic. - (Adnkronos) - Ilnon va oltre il pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Aze rimanda l'appuntamento con laai sedicesimi di finale di Europa League. Al vantaggio degli azzurri con Mertens al 6' replica Martins Indi al 54'. Nell'altro match del gruppo A pareggio per 2-2 tra Real Sociedad e Rijeka. In classifica ilè primo con 10 punti, 2 in più di Az e Real Sociedad, ultimo a quota 1 e già eliminato il Rijeka. Alla squadra di Gattuso basterà un pari tra una settimana al San Paolo contro gli spagnoli per avanzare alla fase ad eliminazione diretta. Partenza sprint dei partenopei che sbloccano la partita al 6'. Gli azzurri lavorano un bel pallone sulla destra, Fabian lo serve a Di Lorenzo che mette in area alle spalle della linea difensiva dell'AZ, ...