AZ Alkmaar-Napoli 1-1: qualificazione ancora incerta per gli Azzurri (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sotto la pioggia olandese AZ Alkmaar-Napoli si conclude senza un vincitore: a Mertens risponde Martins Indi All’Afas Stadion AZ Alkmaar-Napoli termina 1 a 1: decisiva la parata di Ospina sul calcio di rigore dello specialista Koopemeiners. Per il passaggio del turno sarà decisiva la partita della prossima settimana contro la Real Sociedad. Inizio timido dei partenopei che nei primissimi minuti soffrono la costruzione dell’AZ: al 6?, però, si scrollano la paura e trovano il vantaggio con la zampata di Dries Mertens. Il vantaggio immediato concede al Napoli la tranquillità necessaria per gestire al meglio, con un baricentro basso, il match. Al 20? gli olandesi si riaffacciano dalle parti di Ospina con il tentativo in girata di Abouklal deviato con un grande intervento proprio dal portiere ... Leggi su zon (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sotto la pioggia olandese AZsi conclude senza un vincitore: a Mertens risponde Martins Indi All’Afas Stadion AZtermina 1 a 1: decisiva la parata di Ospina sul calcio di rigore dello specialista Koopemeiners. Per il passaggio del turno sarà decisiva la partita della prossima settimana contro la Real Sociedad. Inizio timido dei partenopei che nei primissimi minuti soffrono la costruzione dell’AZ: al 6?, però, si scrollano la paura e trovano il vantaggio con la zampata di Dries Mertens. Il vantaggio immediato concede alla tranquillità necessaria per gestire al meglio, con un baricentro basso, il match. Al 20? gli olandesi si riaffacciano dalle parti di Ospina con il tentativo in girata di Abouklal deviato con un grande intervento proprio dal portiere ...

Il Napoli piomba su Billy Gilmour del Chelsea! Giuntoli ha deciso anche il sacrificato in uscita

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, è molto attivo sul calciomercato alla ricerca di profili giusti per rinforzare la compagine di Gennaro Gattuso.

