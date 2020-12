Autostrade, il Riesame di Genova revoca gli arresti domiciliari e dispone interdizione per l’ex ad Giovanni Castellucci (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti. Il tribunale del Riesame hanno però disposto per il manager l’interdizione. Resta invece ai domiciliari Michele Donferri Mitelli, l’ex dirigente di Autostrade, arrestato l’11 novembre nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose. “È una decisione ingiusta – ha commentato l’avvocato Giorgio Perroni – e faremo ricorso in Cassazione”. Il gip che ne aveva disposto i domiciliari aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono statiti gli, ex amministratore delegato diper l’Italia, finito aglinell’ambito dell’inchiesta della procura disulle barriere fonoassorbenti. Il tribunale delhanno però disposto per il manager l’. Resta invece aiMichele Donferri Mitelli,dirigente di, arrestato l’11 novembre nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose. “È una decisione ingiusta – ha commentato l’avvocato Giorgio Perroni – e faremo ricorso in Cassazione”. Il gip che ne aveva disposto iaveva ...

clikservernet : Autostrade, il Riesame di Genova revoca gli arresti domiciliari e dispone interdizione per l’ex ad Giovanni Castell… - Noovyis : (Autostrade, il Riesame di Genova revoca gli arresti domiciliari e dispone interdizione per l’ex ad Giovanni Castel… - francobus100 : Ex vertici di Autostrade arrestati, il Riesame si riserva sulla revoca dei domiciliari a Castelluc… - GioCo1950 : Riesame di Teramo annulla sequestro a vicentino Mauro Fabris & c. ma sono aperte le altre questioni, Gruppo Toto (a… - newstown_aq : #Abruzzo Autostrade, il Tribunale del Riesame di Teramo ha annullato il sequestro di 26 milioni a Strada dei Parchi -