Australia e Cina rischiano la guerra per colpa di un meme? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono giorni di tensione fra Australia e Cina, ed è una tensione dall’origine insolita. Tutto ha avuto inizio con un post su Twitter del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. Sul suo account verificato, il funzionario ha condiviso un fotomontaggio in cui un soldato Australiano avviCina un coltello alla gola di una ragazzina. Ai loro piedi sono state aggiunte le immagini delle bandiere dell’Australia e dell’Afghanistan. Il messaggio che accompagna il post recita: “Sono scioccato dall’omicidio di civili e prigionieri afghani da parte di soldati Australiani. Condanniamo fermamente tali atti e chiediamo che (i soldati Australiani) vengano ritenuti responsabili”. Quello condiviso dal funzionario stato definito un war crime meme, dato che ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono giorni di tensione fra, ed è una tensione dall’origine insolita. Tutto ha avuto inizio con un post su Twitter del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. Sul suo account verificato, il funzionario ha condiviso un fotomontaggio in cui un soldatono avviun coltello alla gola di una ragazzina. Ai loro piedi sono state aggiunte le immagini delle bandiere dell’e dell’Afghanistan. Il messaggio che accompagna il post recita: “Sono scioccato dall’omicidio di civili e prigionieri afghani da parte di soldatini. Condanniamo fermamente tali atti e chiediamo che (i soldatini) vengano ritenuti responsabili”. Quello condiviso dal funzionario stato definito un war crime, dato che ...

StefanoSerafi11 : RT @OttobreInfo: L'Australia invia dei serial killer sgozzatori di bambini in Afghanistan, ma se la prende con la Cina che denuncia questo… - Artlandis : Scontro diplomatico Australia-Cina per una foto falsa: ecco i fake più famosi del passato - GramsciAG : RT @GiovanniAgost20: Certo, sarebbe interessante che i teorici del complotto ci spiegassero perché governi diversissimi e spesso nemici (Ci… - Maxbrak : RT @OttobreInfo: L'Australia invia dei serial killer sgozzatori di bambini in Afghanistan, ma se la prende con la Cina che denuncia questo… - monsieur_dapoz : RT @OttobreInfo: L'Australia invia dei serial killer sgozzatori di bambini in Afghanistan, ma se la prende con la Cina che denuncia questo… -