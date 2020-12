Atletica | rinviata a marzo la Cinque Mulini di San Vittore Olona

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Pur consapevoli dell’eventualità di un cambio data legato alla particolare congiuntura che stiamo ancora vivendo dallo scorso inverno dopo la parentesi estiva, in tutti questi mesi abbiamo lavorato con l’obiettivo 31 gennaio” queste le parole riportate da legnanonews.com di Giuseppe Gallo Stampino, presidente dell’Unione Sportiva San1906. Ladi San, giunta ormai all’89ma edizione e ormai dal 1991 nel circuito Permit Meeting della Federazione Mondiale diLeggera sarà spostata a domenica 28, ovviamente a causa dei problemi legati alla pandemia. “Ad oggi, decreti ministeriali e regolamenti FIDAL e CONI non ci impediscono di organizzare la nostra prova come da previsioni. Con tanta tristezza nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica rinviata

