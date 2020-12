Atalanta, nessun 'caso Gomez': ma a Udine può riposare (Di giovedì 3 dicembre 2020) BERGAMO - Il pareggio di martedi sera contro i danesi del Midtiylland ieri a Bergamo è stato da tutti giudicato e accettato in modo benevolo . Non era il risultato in sè che contava, ma la possibilità ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) BERGAMO - Il pareggio di martedi sera contro i danesi del Midtiylland ieri a Bergamo è stato da tutti giudicato e accettato in modo benevolo . Non era il risultato in sè che contava, ma la possibilità ...

sportli26181512 : #Atalanta, nessun 'caso Gomez': ma a Udine può riposare: Il cambio all'intervallo contro il Midtjylland ha fatto di… - deatoffees : #AtalantaMidtjylland #Atalanta prova a ritrovarsi in #ChampionsLeague trio sudamericano in avanti, #gosens e… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Nessun calo, la squadra sta bene. Gosens ha recuperato, Gollini...': Il tecnico dell’Atalanta… - _martinasr_ : @naplusultra @Solo_la_maglia contrariamente a quanto si possa pensare io non ho nessun problema con voi e non vi od… - rn5_rn : @luckiestloser @NandoPiscopo1 @rizzia0 @Teo__Visma Tipo Lazio Atalanta 1-4 'grande Atalanta, loro sì che sono forti… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta nessun Atalanta, nessun nuovo caso di positività al coronavirus Sportface.it MV, il doppio ex Zenoni: “Atalanta stanca dopo la Champions. L’Udinese ha più gamba”

Il doppio ex di Udinese e Atalanta, Damiano Zenoni ha parlato della gara di domenica allo stadio Friuli e del momento delle due squadre. L’ex centr0campista bianconero, ha vestito la maglia friulana d ...

Il doppio ex Damiano Zenoni: “Atalanta un po’ stanca”

Il doppio ex di turno: “Zapata e Muriel stanno facendo fatica” Il doppio ex del match di domenica Damiano Zenoni ha parlato al Messaggero Veneto: “Martedì l’Atalanta ha faticato, è vero, ma ha fatto p ...

Il doppio ex di Udinese e Atalanta, Damiano Zenoni ha parlato della gara di domenica allo stadio Friuli e del momento delle due squadre. L’ex centr0campista bianconero, ha vestito la maglia friulana d ...Il doppio ex di turno: “Zapata e Muriel stanno facendo fatica” Il doppio ex del match di domenica Damiano Zenoni ha parlato al Messaggero Veneto: “Martedì l’Atalanta ha faticato, è vero, ma ha fatto p ...