ATA ex Lsu, seconda fase assunzioni. Parere del Cspi: domande entro il 29 febbraio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi) ha approvato all’unanimità, in seduta plenaria del 2 dicembre 2020, lo schema di decreto Interministeriale che avvia le procedure selettive per la seconda fase assunzionale del personale ex LSU e Appalti storici (come previsto dall’art. 2, comma 5-sexies del DL 126 del 20 dicembre 2019). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione () ha approvato all’unanimità, in seduta plenaria del 2 dicembre 2020, lo schema di decreto Interministeriale che avvia le procedure selettive per laassunzionale del personale ex LSU e Appalti storici (come previsto dall’art. 2, comma 5-sexies del DL 126 del 20 dicembre 2019). L'articolo .

TecnicaScuola : ATA ex LSU, verso la seconda tornata di assunzioni [PARERE CSPI] - - Silvio66427939 : @AzzolinaLucia Gentile Ministra, quando esce il Bando personale ATA ex lsu? - scuolainforma : #Bando #personaleATA ex #LSU, esito incontro Ministero-sindacati: tempistica e novità -

Ultime Notizie dalla rete : ATA Lsu ATA ex Lsu, seconda fase assunzioni. Parere del Cspi: domande entro il 29 febbraio Orizzonte Scuola Bando ATA ex LSU, esito incontro Ministero-sindacati: tempistica e novità

Quando sarà pubblicato il bando per il Personale ATA ex LSU? Esito dell'ultimo incontro fra sindacati e Ministero dell'Istruzione.

L'equazione del pubblico impiego: più persone assumi meno fanno

C’è qualcosa di paradossale nel trattamento guantato che lo Stato e i sindacati riservano alla Pubblica Amministrazione , proprio ...

Quando sarà pubblicato il bando per il Personale ATA ex LSU? Esito dell'ultimo incontro fra sindacati e Ministero dell'Istruzione.C’è qualcosa di paradossale nel trattamento guantato che lo Stato e i sindacati riservano alla Pubblica Amministrazione , proprio ...