ATA ex Lsu | seconda fase assunzioni Bozza decreto | 1592 posti | ecco suddivisione per provincia

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha approvato all'unanimità, in seduta plenaria del 2 dicembre 2020, lo schema di decreto Interministeriale che avvia le procedure selettive per la seconda fase assunzionale del personale ex LSU e Appalti storici (come previsto dall'art. 2, comma 5-sexies del DL 126 del 20 dicembre 2019).

Il CSPI ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto riguardante l'’ulteriore tornata assunzionale per il personale ATA ex LSU.

Quando sarà pubblicato il bando per il Personale ATA ex LSU? Esito dell'ultimo incontro fra sindacati e Ministero dell'Istruzione.

