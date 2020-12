Asea | la Fiom-Cgil dichiara lo stato di agitazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDal segretario provinciale dellaStefano Soreca. LaBenevento è fortemente preoccupata relativamente alla vicenda che vede coinvolti i lavoratori della società, società che si occupa delle attività di gestione e monitoraggio della diga di Campolattaro. La società è stata chiamata in causa da un gruppo di lavoratori somministrati, i quali si occupavano di ispezioni e che dopo anni di prestazioni effettuate recriminavano la stabilizzazione della loro posizione lavorativa, ricorrendo alle vie legali, in quanto il rapporto di lavoro in somministrazione mascherava un a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato. Ad oggi la controversia è arrivata ad un punto di non ritorno, in quanto le vicende legali sono giunte ad una sentenza del Tribunale che ...