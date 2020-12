Ascolti Tv 2 dicembre 2020 | Rai1 ha sempre una buona Eredità

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Gigi Proietti l’Ultimo Re, Il silenzio dell’acqua, L’Alligatore, XFactor | Dati Auditel 2 dicembre… - Teleblogmag : L'omaggio a Gigi Proietti top prima serata, sempre peggio la fiction con Ambra. Grande risultato per Geo su Rai tre… - montru23 : Eh ma io di musica non me ne intendo Bacia l’anello MUSICO 50 ascolti tra gennaio e luglio + 1 ascolto tra lugli… - rubenkahlun : RT @fabiofabbretti: Al pomeriggio si avvicina ai 2 milioni #OggièUnAltroGiorno (12.3%), #UominieDonne ancora oltre i 3 mln (21.5%). #LaVita… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 2 dicembre 2020: Gigi Proietti vince su Rai1, Chi l’ha visto? pari con Canale5. Gigi che spettacolo 14,1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

In cerca di un regalo di Natale per la casa per vostra madre o vostro padre? Qui di seguito le idee più belle e utili.Mai come nella storia umana di chi vive la disabilità, è stato così fondamentale, come in questo momento storico, tenere viva la memoria, le ricorrenze, le date simboliche accumulate in anni di battag ...