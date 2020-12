Art Bonus | fino al 6 1 si vota il progetto del cuore

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Già tantissimi i voti pervenuti sulla piattaforma dedicata ( www.concorsoart.it ) sin dallo scorso 8 ottobre, ma c'è ancora tempo, per cliccare in favore di uno o più dei 209 progetti in gara. ...

Qual è il progetto Art Bonus più amato del 2020? C'è ancora poco più di un mese, fino al 6 gennaio 2021, per votare per la quinta edizione del Concorso Progetto Art Bonus dell'anno e scegliere uno dei ...ROMA, DEC 3 - Qual è il progetto Art Bonus più amato del 2020? C'è ancora poco più di un mese, fino al 6 gennaio 2021, per votare per la quinta edizione del Concorso Progetto Art Bonus dell'anno. Già ...