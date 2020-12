Arrestato ex ballerino di Amici: l’accusa è molto pesante (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una brutta vicenda vede come protagonista un ex ballerino di ‘Amici’. Ma che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli sulla questione. Una brutta vicenda di cronaca vede come protagonista un ex ballerino del noto talent show ‘Amici’, la cui nuova edizione è tra l’altro partita da qualche settimana. Infatti a finire in prima pagina Leggi su youmovies (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una brutta vicenda vede come protagonista un exdi ‘’. Ma che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli sulla questione. Una brutta vicenda di cronaca vede come protagonista un exdel noto talent show ‘’, la cui nuova edizione è tra l’altro partita da qualche settimana. Infatti a finire in prima pagina

fanpage : Arrestato ex ballerino di #Amici per violenza sessuale - PPicerni : Abusi sull'ex moglie di un amico, arrestato il ballerino di Amici Catello Miotto - CronacaSocial : ?? Ex ballerino di #Amici arrestato. L'accusa è gravissima. La sentenza è già definitiva. I DETTAGLI??… - Daviderel4 : RT @fanpage: Arrestato ex ballerino di #Amici per violenza sessuale - Gresy73 : RT @fanpage: Arrestato ex ballerino di #Amici per violenza sessuale -