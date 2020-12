Arbitri serie A, a Orsato il derby di Torino, Samp-Milan a Calvarese (Di giovedì 3 dicembre 2020) Daniele Orsato dirigera' Juventus-Torino, anticipo della 10/a giornata di serie A, in programma sabato alle 18. Restando agli anticipi di sabato Spezia-Lazio (ore 15) e Inter-Bologna (20.45) sono stati affidati rispettivamente a Chiffi di Padova e Valeri di Roma. Il posticipo di domenica sera, Sampdoria-Milan, sara' invece diretto da Gianpaolo Calvarese di Teramo. Con lui gli assistenti Vivenzi e Liberti, gli Arbitri Var Di Paolono e Mondin e il quarto ufficiale di gara Aureliano.Queste le designazioni arbitrali complete per le gare in programma domenica alle ore 15: Spezia - Lazio (05/12, ore 15) arbitro: Chiffi di Padova (Di Iorio-Muto) Juventus - Torino (05/12, ore 18) arbitro: Orsato di Schio (Carbone-Giallatini) Inter - Bologna ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Danieledirigera' Juventus-, anticipo della 10/a giornata diA, in programma sabato alle 18. Restando agli anticipi di sabato Spezia-Lazio (ore 15) e Inter-Bologna (20.45) sono stati affidati rispettivamente a Chiffi di Padova e Valeri di Roma. Il posticipo di domenica sera,doria-, sara' invece diretto da Gianpaolodi Teramo. Con lui gli assistenti Vivenzi e Liberti, gliVar Di Paolono e Mondin e il quarto ufficiale di gara Aureliano.Queste le designazioni arbitrali complete per le gare in programma domenica alle ore 15: Spezia - Lazio (05/12, ore 15) arbitro: Chiffi di Padova (Di Iorio-Muto) Juventus -(05/12, ore 18) arbitro:di Schio (Carbone-Giallatini) Inter - Bologna ...

