Arbitri Serie A 10ª giornata: Orsato per Juventus Torino

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A. Sarà Orsato a dirigere il derby Juventus-Torino.

CROTONE – NAPOLI h. 18.00
MARINELLI
COSTANZO – ROSSI L.
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE

FIORENTINA – GENOA Lunedì 07/12 h. 20.45
DOVERI
PERETTI – VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: BANTI
AVAR: CECCONI

INTER – BOLOGNA Sabato 05/12 h. 20.45
VALERI
PRETI – BRESMES
IV: MARIANI
VAR: IRRATI
AVAR: LO CICERO

Juventus – Torino Sabato 05/12 h. 18.00
Orsato
CARBONE – GIALLATINI
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI

PARMA – BENEVENTO h. 15.00
SACCHI
DE MEO – SCHIRRU
IV: ...

Scelto l'arbitro del match di campionato tra Sampdoria e Milan di domenica sera. Partita affidata a Calvarese di Teramo.

OCCHIO AL FISCHIETTO Spezia-Lazio, arbitra Daniele Chiffi: i precendti

OCCHIO AL FISCHIETTO SPEZIA LAZIO – La Lazio torna in campo contro lo Spezia sabato 5 dicembre alle 15:00 per disputare la decima giornata di Serie A. Dopo la bella trasferta di Dortmund, i ragazzi d ...

