Approvato il decreto legge Covid, braccio di ferro sul Dpcm | Stop agli spostamenti, Azzolina: 'Pronti a un graduale rientro a scuola' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha Approvato il nuovo decreto legge Covid , che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti. Continua, invece, il braccio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri hail nuovo, che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni. Continua, invece, il...

dariofrance : Nel decreto legge approvato ora in Consiglio dei Ministri ulteriori 1000 euro per gli stagionali del turismo e per… - CatalfoNunzia : Col Decreto #RistoriQuater, approvato in Cdm, variamo nuovi aiuti per le categorie in difficoltà, fra cui un bonus… - zazoomblog : Approvato il decreto legge Covid braccio di ferro sul Dpcm Stop agli spostamenti Azzolina: Pronti a un graduale ri… - PappaletteraF : Approvato il decreto legge Covid, braccio di ferro sul Dpcm | Stop agli spostamenti, Azzolina: 'Pronti a un gradual… - NoiNotizie : Governo, decreto Natale approvato nella notte: 25, 26 dicembre e 1 gennaio niente spostamenti fra Comuni -