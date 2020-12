Apple Music | ecco le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

1RealJoeyB : ???? MO STREAMI??! - ravenellastanza : Gold panda spacca troppo comunque - caesarzppli : faccio l’albero con questo in sottofondo - chaesflwr : skipping panorama bc i wanna hear o sole mio quicker skdjdjdj - Aquilonisenzac1 : 'Parlo io al destino tanto non c'è fretta è bello ridere' #AndiamoVia #DarioGreco #liberocd -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Music

La Stampa

Sono davvero tante le novità in arrivo per gli utenti di YouTube che, nello spin-off Music, possono contare su alcune playlist riassuntive del 2020 mentre, nella piattaforma in generale, vedranno l'im ...Una nuova norma voluta dall'Unione Europea potrebbe impedire ad Apple di promuovere i suoi servizi e le sue app sulle proprie piattaforme.